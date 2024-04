Convocato per domani il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione fissata alle 15 sarà presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e vedrà la partecipazione dei vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence. L’escalation nel conflitto in Medioriente con l’attacco dell'Iran contro Israele è al centro del vertice che valuterà anche i riflessi sulla sicurezza ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL LIVEBLOG SUL CONFLITTO IN MEDIORIENTE ).

Già oggi il titolare del Viminale sarà in contatto telefonico con i prefetti delle maggiori città italiane, che a loro volta domani potrebbero convocare dei Comitati provinciali per fare il punto della situazione. La vigilanza antiterrorismo resta naturalmente ai massimi livelli su migliaia di obiettivi sensibili, con particolare attenzione ai circa 250 target considerati a maggior rischio.

Prefetto Roma: c'è massima attenzione

"C'è la massima attenzione". Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura. "E' stato un incontro per testare le misure di sicurezza che sono già molto alte - aggiunge -. I servizi da quando è iniziata la crisi sono già molto alti, però era bene fare il punto e ragionare sulla situazione. Nella città di Roma e in Italia c'è sempre tantissima attenzione". Giannini ha poi sottolineato: "Stiamo lavorando per fare bene, per garantire la sicurezza e la percezione di sicurezza. Con la comunità ebraica c'è uno scambio informativo e di impressione continuo".