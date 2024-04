Migranti, che effetti avrà per l'Italia il nuovo patto Ue? I DATI

Dall'Europarlamento è arrivato il via libera al nuovo pacchetto di regole in tema di migrazione. Due le tendenze: da un lato si prevede un meccanismo di solidarietà obbligatoria che porta i Paesi diversi da quelli di approdo ad accogliere alcuni migranti, dall'altro si rende più facile rimandare un migrante nel Paese di sbarco. Quali potrebbero essere le conseguenze per il nostro Paese? Anche di questo si è parlato nella puntata dell’11 aprile di "Numeri", approfondimento di Sky TG24