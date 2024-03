Volo United Airlines, Boeing 777 con guasto al motore dirottato

Diversi gli incidenti della United . L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto il 7 marzo scorso quando un pneumatico è caduto da un aereo della compagnia in decollo dall'aeroporto di San Francisco. Il giorno dopo c'è stato l'atterraggio di emergenza di un altro velivolo della compagnia a Los Angeles a causa di problemi idraulici. Un altro incidente ha interessato un pannello in volo da un vecchio Boeing 737 della United.

Intervento della Federal Aviation Administration (FAA)

CBS News riferisce che la Federal Aviation Administration (FAA) sta valutando l'ipotesi di intervenire contro United, comprese alcune potenziali restrizioni sulla sua capacità di aggiungere nuove rotte o aerei. In una lettera ai dipendenti del 22 marzo, Sasha Johnson, vicepresidente della United States per la sicurezza aziendale, avvisa che sono in arrivo alcune azioni temporanee della FAA. "Nelle prossime settimane, inizieremo a vedere una maggiore presenza della FAA nelle nostre operazioni man mano che inizieranno a rivedere alcuni dei nostri processi di lavoro, manuali e strutture" ha scritto Johnson. "La FAA sospenderà anche una serie di attività di certificazione per un periodo di tempo".