United Airlines introduce un nuovo sistema di imbarco prioritario

Infilarsi in un posto vicino al finestrino durante un volo pieno può sembrare un gioco di Tetris umano. È un test sconcertante per verificare se i passeggeri possano stringere le ginocchia, accovacciarsi sui sedili in stile armadillo, o magari anche inventare un nuovo modo scomodo di sedersi prima di ricorrere ad alzarsi dai sedili per dare spazio. Per i viaggiatori che temono queste situazioni o semplicemente desiderano poter salire sull'aereo un po' prima, United Airlines ha delle buone notizie.

La sperimentazione dal 26 ottobre

A partire dal 26 ottobre, la compagnia aerea implementerà un processo di imbarco in base al posto prenotato, se finestrino, corridoio o centrale, secondo una nota interna ottenuta dal Washington Post. La compagnia aerea utilizzerà comunque un sistema di preimbarco per alcuni clienti, come quelli con disabilità, minori non accompagnati e militari in servizio attivo. Seguiranno i passeggeri di prima classe e di classe business. Quindi saliranno a bordo i posti finestrino, quelli della fila di uscita, seguiti dai posti centrali e del corridoio.