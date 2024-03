La nave portacontainer Dali che ha provocato il crollo del ponte Francis Scott-Key di Baltimora ed è affondata batteva la bandiera di Singapore. Secondo il sito web di monitoraggio marittimo, MarineTraffic, il cargo era lungo circa 300 metri e largo 48. Tutti i membri dell'equipaggio del mercantile, compresi i due piloti a bordo, sono stati rintracciati e non ci sono segnalazioni di feriti. Lo ha reso noto la società armatoriale che la gestiva, la compagnia di navigazione Synergy Marine Group, che ha affermato che restano "da accertare le effettive cause dell'incidente". I media americani hanno riferito che prima di colare a picco la nave ha preso fuoco. Secondo quanto riporta il New York Times, i proprietari della compagnia stanno collaborando con le autorità per fare luce sulla dinamica dell'incidente (CROLLO DEL PONTE DI BALTIMORA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).