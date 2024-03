Migranti, come sono cambiate le rotte e cosa c’entrano le Canarie

È in corso un netto cambiamento nelle rotte migratorie. In Europa, nei Paesi esposti agli sbarchi, arriva sostanzialmente lo stesso numero di persone ma la geografia di questi arrivi è stata completamente stravolta. In questi primi mesi del 2024, Grecia e Spagna hanno registrato più sbarchi rispetto all’Italia. Anche se, per quanto riguarda la Spagna, tutto il fenomeno è da ascrivere sostanzialmente alle isole Canarie. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24 andato in onda il 25 marzo (MIGRANTI, LO SPECIALE).