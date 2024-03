Consiglio europeo, verso dazi su prodotti agricoli russi

Prosegue il vertice dei 27 a Bruxelles, presente anche Meloni. L'Ue vuole dazi sull’import agricolo dalla Russia, pronte le misure. Accordo per destinare 3 miliardi di asset russi congelati all'acquisto di armi per l'Ucraina. Richiesta di “una pausa umanitaria immediata” a Gaza

Prosegue oggi a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo . Questa mattina si tiene la celebrazione del trentennale dello Spazio Economico Europeo, poi Eurosummit e nel pomeriggio dibattito su allargamento, migrazioni e agricoltura. In particolare quest’ultimo tema sarà in cima all'agenda della seconda giornata di lavori.

L’Europa vuole introdurre dazi all'import dei prodotti agricoli dalla Russia, grano in testa, per colpire il Cremlino e rispondere ai malumori degli agricoltori europei. Dopo l’intesa sulle salvaguardie sulle derrate alimentari provenienti dall’Ucraina: Parigi - insieme a Varsavia e Budapest - chiede limiti più stringenti per i carichi di grano, pollame, uova e zucchero ucraini. Macron avrebbe tutta l'intenzione di discutere il dossier con gli altri capi di Stato e di governo - senza tuttavia contraddire il sostegno a Kiev - prima di affrontare il voto decisivo degli ambasciatori dei Ventisette la prossima settimana.

I 27 leader europei hanno concluso ieri il primo giorno di vertice a Bruxelles confermando i pronostici della vigilia, approvando le conclusioni sul capitolo Ucraina (con l'invito ad andare avanti sull'uso degli asset russi per armare Kiev), difesa e sicurezza, allargamento (sì all'apertura dei negoziati con la Bosnia) e il Medio Oriente (pausa umanitaria immediata a Gaza). "Abbiamo riaffermato l'unità dell'Europa", ha riassunto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, promettendo che i 27, sugli asset russi, vogliono "procedere spediti", "comprendono la serietà della situazione e sono determinati a fare di più per Kiev". Mentre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha reso noto che con l'intesa sugli asset si potrebbero avere a disposizione per quest'anno tre miliardi di euro da spendere per l'acquisito di equipaggiamenti militari da fornire a Kiev ed il primo miliardo di euro potrebbe essere disponibile per essere speso già a luglio se "saremo veloci a prendere le necessarie decisioni". Per quanto riguarda la difesa Michel assicura "un cambiamento di paradigma del progetto europeo", che era fondato sulla cooperazione e la prosperità, mentre la difesa "era affidata alle competenze nazionali". "Abbiamo deciso di rafforzare il pilastro europeo". L’Ue, si legge nelle conclusioni "s'impegna ad aumentare la propria preparazione e le proprie capacità di difesa per soddisfare le proprie esigenze e ambizioni nel contesto delle crescenti minacce e sfide alla sicurezza, riducendo le sue dipendenze strategiche e aumentando le sue capacità”.

I fondi

Qualche divisione resta sui fondi. I leader sono "divisi" sulla possibilità degli eurobond per sostenere le spese per la difesa, ha certificato il premier belga Alexander De Croo, presidente di turno dell'Ue. Interpellato su quali fossero i Paesi contrari - e se fra loro vi fossero Germania e Olanda - De Croo ha risposto che tra i 27 vi è la "classica contrapposizione", tra frugali e chi invece chiede solidarietà. "Non ho la sfera di cristallo" per sapere come andrà, ha osservato il premier belga aggiungendo che "in passato, in relazione a necessità inevitabili, le posizioni sono cambiate". Von der Leyen ha poi presentato una proposta per inserire dei dazi sull'import dei cereali russi, così da ridurre le entrare per il Cremlino e impedire l'ingresso nel mercato europeo del grano rubato all'Ucraina. Misura che abbraccia sia la protezione degli agricoltori europei, sotto pressione, sia il sostegno aggiuntivo a Kiev.

Allargamento e Medioriente

L'apertura dei negoziati con la Bosnia - che deve però prima rispettare le necessarie condizioni - viene definita poi come "storica" dall'Italia, che ha sempre sostenuto Sarajevo nel suo percorso di avvicinamento a Bruxelles. L'Ue è riuscita ad aggiornare anche la sua posizione su Gaza, riuscendo a mettere nero su bianco il termine "tregua", che dovrà seguire alla "pausa umanitaria immediata". Le conclusioni ricordano le atrocità commesse da Hamas e il diritto alla difesa di Israele ma intimano a Tel Aviv di non procedere con l'operazione di terra e a permettere l'ingressi di aiuti massicci. "Gaza è sull'orlo della carestia", ha detto von der Leyen. Il Consiglio europeo, poi, ha fatto sua la proposta dell'Italia sui migranti ed ha invitato la Commissione europea a proseguire nel rafforzamento di tutti gli strumenti a disposizione dell'Ue per contrastare efficacemente la tratta e il traffico di esseri umani.