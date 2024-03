Il Mirror riporta che un impiegato dell'ospedale privato dove la principessa è stata operata a gennaio ha cercato di accedere alla sua cartella clinica privata. Avviata un'indagine interna. Intanto continuano le illazioni sulla veridicità di un video che la ritrae con William che risalirebbe a sabato scorso

ascolta articolo

I tabloid continuano ad alimentare l'interesse attorno al caso della principessa Kate Middleton, nelle ultime settimane al centro delle cronache mondiali tra teorie del complotto e ricostruzioni inventate sul post operazione all'addome a cui è stata sottoposta a gennaio. Nella clinica privata d'élite iin cui è stata operata sia lei che Re Carlo, ci sarebbe stato un tentato furto di informazioni riservate: il Mirror riporta infatti che un impiegato della London Clinic ha cercato di accedere alla cartella clinica privata della principessa di Galles tramite il file informatico che la conteneva. Il tabloid scrive che l'ospedale ha avviato un'indagine. L’organismo di vigilanza sulla privacy e sulla protezione dei dati del Regno Unito ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di violazione. Un portavoce dell’Information Commissioner’s Office ha confermato "di aver ricevuto una segnalazione di violazione e stiamo valutando le informazioni fornite”. In una dichiarazione al Mirror, la London Clinic ha affermato: “Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritino totale privacy e riservatezza riguardo alle loro informazioni mediche”. I dettagli sulle condizioni e sull'intervento chirurgico della principessa non sono mai stati divulgati: Kensington Palace in precedenza aveva dichiarato soltanto che non era correlato al cancro e che desiderava che le sue informazioni mediche personali rimanessero private.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le teorie del complotto sul video con William Intanto sui social, tra teorie ai limiti dell'assurdo, complotti e fake news, continua la saga che da giorni vede protagonista Kate Middleton, iniziata con la pubblicazione della foto ritoccata dalla principessa. L'ultimo "caso" riguarda un video pubblicato dalla testata Tmz dove si vedono Middleton e il marito Harry camminare sabato scorso fuori da un negozio di prodotti locali vicino alla loro residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor. E dopo il clamore suscitato dalle immagini della principessa - secondo molti si tratterebbe di un fake - è intervenuta anche Heidi Agan, una delle sosia di Kate Middleton, per smentire che la donna in questione fosse lei, e non la principessa, che nel video appare appare sorridente e in buona forma fisica, anche se sembra visibilmente dimagrita a due mesi dalla misteriosa operazione all'addome. approfondimento Il biografo reale: “Kate? Una donna dalla volontà di acciaio"

La testimonianza della sosia: "Non sono io" "Non sono io e lo posso dimostrare", ha detto in esclusiva a Tmz, dove ha raccontato che il giorno in cui è stato girato il video si trovava al lavoro, presso la sede centrale di una scuola di danza nel Northamptonshire, a circa 80 miglia dal Windsor Farm Shop dove sono stati immortalati il principe e la principessa. "Quindi non posso essere io", sottolinea. Nonostante la smentita di Agan, i dubbi sui social continuano a correre. Alcuni utenti hanno notato che nel video si vedono alcune decorazioni natalizie, e si chiedono se il video sia recente o rilsalga invece a dicembre. Altri trovano diverso il viso di Middleton e insinuano che potrebbe essersi sottoposta a un lifting. Una cosa è certa: a due mesi dall'intervento non sono ancora state pubblicate immagini ufficiali. Un silenzio che lascia spazio al moltiplicarsi di illazioni e teorie fantasiose. approfondimento Rose Hanbury su voci sua relazione con William: "Completamente false"