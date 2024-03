Il biografo reale: “Kate? Una donna dalla volontà di acciaio"

Per Robert Jobson, notissimo biografo reale, non ci sono dubbi. Il pasticciaccio brutto della fotografia della Principessa di Galles con i figli , ritoccata da lei medesima, non è un errore attribuibile alla stessa Kate. “Si fa un gran parlare di ‘foto di famiglia’, ma non sono mai tali quando poi vengono diffuse nel mondo. Kensington Palace ha tutto un apparato che avrebbe dovuto verificare ogni cosa nel minimo dettaglio prima di dare via libera alla diffusione dello scatto incriminato, ma così non è stato”, ha spiegato a Sky TG24.

Le fragilità del dopo Elisabetta

Da quando non c’è più Lei, Elisabetta II, la confusione sembra regnare a corte, soprattutto sul piano della comunicazione. “L’errore è quello di averla compartimentata, per cui non è più tutto, come in passato, sotto l’ombrello di Buckingham Palace, ma i vari palazzi vanno per conto proprio”, chiarisce l’esperto che ha in uscita un libro, durante l’estate, dedicato alla Principessa di Galles. Una donna di cui, in realtà, si sa molto poco. Ma chi è Catherine? “Molte cose scritte su Catherine – così preferisce essere chiamata - non sono minimamente fondate. Credo che alla gente piaccia l’idea che lei sia un fiorellino senza personalità, che si limita a fare il suo lavoro. Un giornalista l'ha addirittura descritta come una ricca moglie annoiata. Tutto questo è assurdo – commenta il biografo - In realtà è una donna molto intelligente, acuta e risoluta. È una donna indipendente che segue passo passo gli enti di beneficenza per cui lavora”.

Una donna "molto preparata"

Per Jobson, Kate è una donna “molto preparata”, capace addirittura di parlare alla pari con gli accademici che si occupano di prima infanzia (una causa che le sta particolarmente a cuore)”. E, aspetto ancora più interessante, sarebbe ben lontana dall’essere un “fiorellino” senza personalità. “La si sottovaluta. Dietro quel sorriso c’è una donna dalla volontà di ferro, molto risoluta.” La priorità resta sempre e comunque la sua famiglia e i tre figli piccoli

Lo stato di salute della Principessa

Per quanto riguarda il suo stato di salute si limita a dire: “Si è sempre tenuta molto in forma, si allena molto duramente. Mike Tindall (ex campione di rugby, sposato con una nipote di Elisabetta II ndr) l’ha definita ‘il motore’ perché è come una macchina che continua a correre”.