Rose Hanbury su voci sua relazione con William: "Completamente false"

L'ironia di Colbert al 'The Late Show'

A far scalare la classifica degli argomenti del giorno è stato il conduttore e comico Stephen Colbert che in una recente puntata del suo programma tv 'The Late Show' ha ironizzato: “Il regno è in subbuglio per l’apparente scomparsa di Kate Middleton. Bene, ora, gli investigatori di Internet suppongono che l'assenza di Kate potrebbe essere collegata alla relazione di suo marito e il futuro re d'Inghilterra William". Ricordando che le voci sul loro flirt risalgono al 2019, Colbert ha raccontato: “Secondo i tabloid dell'epoca, quando Kate lo affrontò a riguardo, lui si mise a ridere dicendo che non c'era niente di vero. È sempre una buona risposta quando tua moglie ti accusa di tradimento”, ha poi concluso.