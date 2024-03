WindRunner, l'aereo più grande del mondo per trasportare pale eoliche

Potrebbe trasformare il panorama energetico del futuro. I parchi eolici terrestri infatti generano circa il doppio della potenza delle installazioni attuali, rendendo l’energia eolica competitiva in aree attualmente non praticabili

Arriva dagli Stati Uniti una possibile soluzione a uno dei problemi logistici più complessi al mondo, ovvero il trasporto di pale eoliche di grandi dimensioni. Si chiama WindRunner , l'aereo progettato in Colorado dalla startup energetica Radia . Rappresenta una vera e propria innovazione aeronautica che apre la strada all’utilizzo di turbine eoliche di dimensioni mai viste prima su vasti territori interni.

Potrebbe trasformare il panorama energetico del futuro. Infatti le turbine eoliche di grandi dimensioni producono molta più energia rispetto a quelle di dimensioni standard, ma le componenti sono troppo grandi per essere trasportate su strada. La complessità è legata soprattutto alla grandezza e alla pesantezza delle pale, con quelle di ultima generazione che possono arrivare a lunghezze di 80 metri.

Il WindRunner avrebbe una lunghezza di 108 metri e un'altezza di 24. L'estensione è paragonabile a quella di un campo da football americano. Dal punto di vista della capacità, potrebbe trasportare fino a 80 tonnellate. "Le turbine eoliche più grandi di oggi e quelle ancora più grandi del futuro non possono essere trasportate nei principali parchi eolici onshore tramite infrastrutture terrestri”, afferma Radia sul suo sito web.

Ambizioni e energia rinnovabile

Radia rivela che il WindRunner potrebbe arrivare nei cieli entro il 2027, in quattro anni. Il fondatore di Radia e scienziato missilistico Mark Lundstrom, formatosi al MIT di Boston, ritiene che "il suo scopo principale sia quello di accelerare la crescita dell’energia eolica". I parchi eolici terrestri generano circa il doppio della potenza delle installazioni attuali, rendendo l’energia eolica competitiva in aree attualmente non praticabili.