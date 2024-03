Direttiva Case Green, l'impatto sulle abitazioni in Italia

L’obiettivo del testo europeo, che riguarda le prestazioni energetiche nell’edilizia, è quello di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici degli edifici entro il 2030, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Nel nostro Paese molti edifici hanno condizioni energetiche scadenti e dovranno essere riqualificati. Intanto, il prezzo delle abitazioni in classe G cala. Di questi temi si è occupata la puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 13 marzo