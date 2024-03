Pompe di calore smart e green, partnership tra Panasonic e tado°

Permettere ai clienti di gestire meglio i propri condizionatori e le proprie pompe di calore grazie a un software intelligente e innovativo. È questo lo scopo principale della partnership, appena siglata, tra tado°, azienda specializzata in gestione della climatizzazione domestica e dell’energia, e Panasonic, nella sua divisione Heating & Ventilation A/C Company, che porterà, ci spiegano, un mix di tecnologie e prodotti all’avanguardia nell’ambito del controllo intelligente del riscaldamento delle pompe di calore. Una collaborazione che ha anche l’obiettivo di creare soluzioni green e ridurre l’impatto ambientale ed economico per questo genere di prodotti e servizi.

L’offerta congiunta tado°-Panasonic

In particolare, le due aziende offriranno i prodotti a pompa di calore aria-acqua AQUAREA con un software di gestione specificatamente adattato in grado di ottimizzare automaticamente le impostazioni del dispositivo: si tratta del controllo multi-room di tado° che include un software di gestione intelligente dell’elettricità che permetterà, ad esempio, in modo automatico, di spostare la richiesta di energia nei momenti in cui quella rinnovabile è disponibile o i prezzi sono più contenuti. Per i due marchi, questa partnership “contribuirà a cambiare la visione delle pompe di calore, rendendole un prodotto più conveniente e utile per gli utenti, perché il risparmio energetico aiuterà a compensare più rapidamente l’investimento iniziale, facendo al contempo passi in avanti nella riduzione dell’impronta di carbonio in una casa”.