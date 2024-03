Ride sharing, Uber pagherà 272 milioni di dollari per causa tassisti

La class action era iniziata nel 2019: più di otto mila tassisti, sostenuti dallo studio legale Maurice Blackburn Lawyers, avevano accusato la società di averli danneggiati e di aver fatto utilizzare vetture senza licenza a conducenti non accreditati ascolta articolo

272 milioni di dollari: è la somma che Uber pagherà a più di ottomila tassisti per risolvere una causa iniziata in Australia cinque anni fa sulla concorrenza. L’accordo è stato raggiunto in merito alla class action dei conducenti che sono stati fortemente svantaggiati dall’ingresso della piattaforma di ride sharing nel mercato australiano. L’accusa per il colosso di ride sharing è di aver lanciato Uber X con l’obiettivo di danneggiare i tassisti locali e gli autisti di auto a noleggio. Alcuni conducenti di Uber sarebbero stati, inoltre, non accreditati e avrebbero utilizzato auto senza licenza.

“Australiani uniti per guardare dall’alto in basso gigante globale” Il risarcimento è un grande risultato per lo studio legale Maurice Blackburn Lawyers, che lo ritiene come “uno dei principali accordi di class action nella storia legale australiana” e una delle azioni legali di maggior successo mai intraprese contro Uber. “Uber ha combattuto con le unghie e con i denti in ogni punto del percorso, ogni giorno, per i cinque anni a piedi, cercando in ogni momento di negare ai membri del nostro gruppo qualsiasi forma di rimedio o risarcimento per le loro perdite”, ha affermato Michael Donnelly, avvocato principale presso Maurice Blackburn. “Ma sui gradini delle aule di tribunale e dopo anni in cui si sono rifiutati di fare la cosa giusta da parte di coloro che riteniamo abbiano danneggiato, Uber ha battuto le palpebre e migliaia di australiani comuni si sono uniti per guardare dall’alto in basso un gigante globale”, ha aggiunto. leggi anche Uber Eats, il Tribunale di Milano respinge il ricorso

“Uber parte importante dei trasporti” “Quando Uber è nata, più di dieci anni fa, le normative sul ride sharing non esistevano in nessuna parte del mondo, per non parlare dell’Australia”, si legge in una nota diffusa dalla società. “Oggi è diverso e Uber è ora regolamentato in ogni stato e territorio dell’Australia e i governi ci riconoscono come una parte importante del mix di trasporti nazionale”, prosegue la dichiarazione. “L’ascesa del ride sharing ha fatto crescere l’intero settore dei trasporti punto a punto in Australia, portando con sé una scelta più ampia e migliori esperienze per i consumatori, nonché nuove opportunità di guadagno per centinaia di migliaia di lavoratori australiani. Dal 2018, Uber ha apportato contributi significativi a vari programmi di compensazione dei taxi a livello statale e con l’accordo proposto oggi mettiamo saldamente queste questioni ereditarie nel nostro passato. Continueremo a concentrarci sull’aiutare i milioni di australiani che utilizzano Uber a spostarsi da A a B in modo sicuro, conveniente e affidabile”, conclude l’azienda. leggi anche Taxi, 450 licenze a Milano: bando del Comune e requisiti necessari