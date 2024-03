Kentucky, bimbo muore dopo aver mangiato fragole alla raccolta fondi

Un bimbo di 8 anni è morto in Kentucky, negli Stati Uniti, dopo aver mangiato fragole durante una raccolta fondi a scuola a Madisonville. L'allarme è stato dato dai genitori del piccolo, che lo hanno trovato esanime nel suo letto. Come riportato da Usa Today e Fox News , agli uomini del dipartimento di polizia di Madisonville che hanno raccolto la richiesta di soccorso, i genitori hanno riferito che il loro bambino aveva mangiato diverse fragole il giorno precedente, durante una raccolta fondi scolastica.

La reazione allergica e la morte

Secondo quanto riferito, il bambino avrebbe iniziato ad avere una reazione allergica dopo aver mangiato le fragole, resa evidente da una eruzione cutanea. La famiglia lo ha subito accompagnato al pronto soccorso, ma poche ore dopo il piccolo è stato riportato a casa. La mattina dopo la scoperta della tragedia.

A quanto si è appreso dal dipartimento di polizia, diverse altre persone sono finite in ospedale con eruzioni cutanee e reazioni allergiche dopo aver mangiato fragole durante la stessa raccolta fondi. Il dipartimento sanitario della contea di Hopkins ha chiesto alle persone di non mangiare fragole provenienti dalla raccolta fondi della Madisonville North Hopkins High School e della Hopkins County Central High School". Le fragole raccolte dalle forze dal dipartimento della salute saranno testate per escludere altri rischi alimentari e per capire se la causa della morte del bimbo di 8 anni possa essere correlata direttamente all'assunzione delle fragole.