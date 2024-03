Haiti, scontri all'aeroporto: in migliaia fuggono dalla capitale

Uomini armati hanno ripetutamente attaccato lo scalo internazionale. Cancellati tutti i voli in partenza e in arrivo, in seguito allo stato di emergenza e al coprifuoco adottati dopo la maxi evasione di migliaia di detenuti dal più grande carcere della capitale haitiana

Violenti scontri tra poliziotti e bande armate si sono registrati all'aeroporto internazionale Toussaint Louverture a Port-au-Prince, a Haiti. Cancellati i collegamenti aerei in seguito allo stato di emergenza e al coprifuoco adottati dopo la maxi evasione di migliaia di detenuti dal più grande carcere della capitale haitiana. Mentre le bande armate rivendicano di controllare ''l'80 per cento di Port au Prince'' e di puntare all'assalto della Banca centrale, decine di migliaia di persone stanno lasciando le loro abitazioni e scappando dalla capitale per il timore della crescente insicurezza. Intanto si continua a non avere notizie del primo ministro Ariel Henry. Nelle ultime ore è aumentato anche il numero degli sfollati in fuga dagli scontri tra bande e polizia nel centro della città, mentre proseguono gli annunci di possibili attacchi da parte di bande armate contro le istituzioni pubbliche.