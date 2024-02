Alabama, per la Corte Suprema gli embrioni congelati sono bambini

La decisione arriva in risposta a due cause legali intentate contro un paziente dell'ospedale Mobile che aveva lasciato cadere degli embrioni, distruggendoli. Il parere dei giudici potrebbe avere grandi conseguenze sulla fecondazione in vitro da un punto di vista ideologico ed economico

Gli embrioni congelati sono bambini a tutti gli effetti: è questo il parere della Corte Suprema dell’Alabama, espresso in una sentenza emessa nell’ambito di due cause legali per omicidio colposo intentate da tre gruppi di genitori. Avevano scelto, infatti, la fecondazione in vitro, ma un paziente dell’ospedale Mobile era entrato nella clinica della fertilità dove si trovavano gli embrioni congelati e li aveva lasciati cadere distruggendoli, dopo che la mano gli si era congelata date le basse temperature. Per il tribunale, “gli embrioni in vitro crioconservati coinvolti in questo caso non rientrano nella definizione di persona o bambino”, ma la Corte Suprema la pensa diversamente.