Uganda, a 70 anni diventa madre di due gemelli grazie alla fecondazione in vitro

"Il miracolo dei gemelli"

Sali, specialista della fertilità presso il Women's Hospital International and Fertility Center (WHI&FC), ha spiegato che la donna ha utilizzato un ovulo donato e lo sperma del suo partner per la procedura di fecondazione in vitro (FIV). Entrambi i neonati, ha aggiunto, godono di buona salute. "Non riesco a esprimere la mia gioia in questo momento", ha detto Namukwaya, che vive nella zona rurale di Masaka, circa 120 chilometri a ovest di Kampala. "A 70 anni, considerata non in grado di rimanere incinta e partorire, o accudire un bambino, ecco il miracolo dei gemelli", ha detto dopo il lieto evento. Solo tre anni fa, la 70enne era riuscita a dare alla luce una figlia, dopo essere stata descritta a lungo come una "donna maledetta" in quanto nullipara. "Questa storia non è solo un successo medico, ma dimostra la forza e la resilienza dello spirito umano", hanno detto gli specialisti della struttura che ha assistito la donna. L'ospedale ha assicurato che si tratta di un traguardo senza precedenti in Africa a causa dell'età avanzata della madre. Namukwaya ha ammesso in dichiarazioni alla rete Ntv di aver sofferto di alcune complicazioni durante la gravidanza e ha ammesso di non sapere come potrà crescere i suoi figli, tra le altre ragioni perché il padre li ha abbandonati. "Agli uomini non piace sapere che avrai più di un figlio. Anche dopo che sono stata ricoverata, il mio uomo non si è mai fatto vivo", ha raccontato.