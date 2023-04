Fertilità, scoperto ruolo chiave di una proteina. Lo Studio

Lo studio

Nella prima parte dello studio, i ricercatori hanno scoperto che il ruolo di Beclin-1 è fondamentale per l'instaurarsi della gravidanza nei modelli animali, in particolare dei topi. Quando è stata rimossa la proteina dalle cellule dell'utero, quest'ultimo non si è sviluppato correttamente. La conseguenza è l'infertilità, causata dalla ridotta capacità di accogliere l'embrione e dall'impossibilità di impiantarsi. Inoltre, l'analisi molecolare dell'utero ha rivelato che Beclin-1 è necessaria per la programmazione endometriale delle cellule staminali che porta allo sviluppo delle ghiandole uterine e di altre strutture essenziali per la maturazione dell'utero. "Uno dei nostri principali obiettivi è capire i processi biologici che potrebbero essere associati alla perdita della gravidanza - ha spiegato Rama Kommagani, professore associato al Baylor College -. In questo studio, abbiamo cercato di capire il ruolo che Beclin-1 svolge nella riconfigurazione dell'endometrio per il corretto instaurarsi della gravidanza". I risultati ottenuti con lo studio potrebbero portare i ricercatori ad approfondire eventuali applicazioni pratiche sia nel campo dei contraccettivi che dell'infertilità.