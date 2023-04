Infertilità, Oms: una persona su sei nel mondo non può avere figli

"Questo rapporto, il primo del suo genere in un decennio, rivela un'importante verità: l'infertilità non discrimina", afferma il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, aggiungendo che per milioni di persone in tutto il mondo "il percorso verso la genitorialità può essere difficile, se non impossibile"

"L'infertilità non discrimina"

"Questo rapporto, il primo del suo genere in un decennio, rivela un'importante verità: l'infertilità non discrimina", afferma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, aggiungendo che per milioni di persone in tutto il mondo "il percorso verso la genitorialità può essere difficile, se non impossibile". Ciò avviene "indipendentemente da dove vivono le persone e dalle risorse di cui dispongono - aggiunge Ghebreyesus -. L'enorme percentuale di persone colpite mostra la necessità di ampliare l'accesso alle cure per la fertilità e garantire che questo problema non sia più messo da parte nella ricerca e nella politica sanitaria".