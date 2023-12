Censis, in Italia nel 2040 solo una coppia su quattro avrà dei figli

La situazione nel 2050

Stando ancora al rapporto Censis, nel 2050 l'Italia avrà perso in tutto 4,5 milioni di residenti. La flessione demografica sarà frutto di un calo di 9,1 milioni di persone con meno di 65 anni e di un parallelo aumento di 4,6 milioni di persone con più di 65 anni.

I giovani sono il 17,5% popolazione, in 10 anni previsto un calo di 3 milioni

A livello generazionale la distanza tra i giovani di oggi e le generazioni precedenti appare importante. I 18-34enni odierni sono poco più di 10 milioni, pari al 17,5% della popolazione, mentre nel 2003 superavano i 13 milioni (23%). In vent'anni sono diminuiti, dunque, di quasi 3 milioni. In quest’ottica le previsioni per il futuro non sono rosee: nel 2050 i 18-34enni saranno poco più di 8 milioni, appena il 15,2% della popolazione. I giovani oltre ad essere pochi, sono anche la generazione maggiormente penalizzata: lo pensa il 57,3% degli italiani.

Manca un progetto collettivo, l’Italia “trascina i piedi”

In generale, dunque, il Censis fotografa un Paese dai paesaggi incredibili, ma invischiato in tante arretratezze, tra cui proprio le difficoltà di un Paese dove prevale quello che viene definito "l'arrangiamento istintivo" in paragone ad un "disegno razionale" dove ormai quel "meccanismo di promozione e mobilità sociale si è usurato". Secondo il Rapporto, in altre parole, "tra vitalità disperse e un confronto pubblico giocato su emozioni di brevissima durata, la società italiana trascina i piedi". Dal Report emerge infatti una società che fatica ad avviare un nuovo ciclo e che cerca di sostituire "il modello di sviluppo costruito a partire dagli anni '60 nel quale si rivendicava il lasciar fare" o "il riconoscimento delle identità e dei diritti collettivi" con un nuovo modello "confuso".