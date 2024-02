Usa, Trump a processo il 25 marzo per il caso Daniels e McDougal

Nessun rinvio: comincerà il 25 marzo a New York il processo a Donald Trump per l'accusa di aver pagato illegalmente la pornostar Stormy Daniels e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal affinché non rivelassero, durante la sua precedente campagna elettorale, le relazioni che aveva avuto con loro. Il 25 marzo si partirà con la selezione dei giurati. Lo ha deciso il giudice Juan Merchan, respingendo la richiesta di rinvio presentata dai legali del tycoon. Trump è stato incriminato da un gran giurì nel marzo 2023 per 34 capi d'accusa legati al tentativo, tra gli altri, di nascondere questi pagamenti.

Le parole dell'avvocato della difesa

Todd Blanche, l’avvocato di Donald Trump, ha contestato la decisione del giudice di New York e ha parlato di "scelta incostituzionale", considerato che Trump è imputato in altri quattro procedimenti. L'avvocato sostiene che in questo modo il tycoon sarà costretto a seguire le udienze fino alla terza settimana di maggio, al ritmo di quattro udienze alla settimana, qualcosa che non gli permetterebbe di lavorare sulla propria difesa e lo ostacolerebbe nella campagna elettorale. "Questa situazione - ha accusato Blanche - non ci consentirà di preparaci in maniera significativa in un processo in cui la strategia difensiva sarà estremamente importante".