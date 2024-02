Elezioni Usa 2024, Nikki Haley chiede la scorta dopo le minacce ricevute

Secondo quanto riportato dalla Cnn, la candidata presidenziale repubblicana Nikki Haley ha richiesto la protezione del Secret Service, l'agenzia incaricata di proteggere i leader politici americani, a causa delle minacce ricevute durante la sua corsa per la Casa Bianca . Haley è l'ultima avversaria rimasta a sfidare Donald Trump. "Abbiamo avuto molteplici problemi - ha spiegato l'ex governatrice della South Carolina - ma questo non mi fermerà dal fare ciò che ho bisogno di fare". La richiesta di protezione è stata presentata ai rappresentanti federali. Non è chiaro che tipo di sicurezza le verrà garantita. Nel frattempo il suo staff sta pensando a come proteggere Haley nei suoi spostamenti da un posto all'altro per incontrare gli elettori.

Haley: "Questo fai questo lavoro le minacce fanno parte della realtà delle cose"

Ad Haley era stato chiesto la scorsa settimana quale fosse la situazione riguardo la sicurezza ai suoi eventi elettorali. "Quando fai questo tipo di attività - aveva ammesso - ricevi minacce. Fa parte della realtà delle cose". La candidata repubblicana ha spiegato che le maggiori misure di sicurezza non hanno influito sulla regolarità della sua campagna. "Alla fine - ha detto - usciremo e stringeremo tutte le mani, risponderemo a tutte le domande, e ci assicureremo che saremo là per fare tutto quello che è necessario fare". Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio in Nevada sono in programma le consultazioni repubblicane, ma che per una questione di conflitti interni al partito e con i democratici, che hanno cambiato la legge che regola le primarie, saranno divise in due giorni: nelle prossime ore si terranno le primarie classiche, in cui è in gara Haley ma che non assegneranno delegati da inviare alla Convention repubblicana che nominerà il candidato ufficiale alle presidenziali di novembre. Due giorni dopo si terranno, sempre in Nevada, i caucus, le assemblee degli iscritti, in cui è candidato Trump. In questo caso verranno eletti i delegati. In pratica Haley parteciperà solo in modo simbolico, con altri tre candidati minori, mentre Trump correrà contro sé stesso due giorni dopo.