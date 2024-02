Tornano i pellegrini in Terra Santa, due gruppi in partenza a Pasqua

"Vogliamo dare un segno di speranza e tornare in Terra Santa", ha annunciato l'amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi, monsignor Remo Chiavarini, che da oggi raccoglierà le adesioni per due pellegrinaggi in Israele e Palestina nel periodo di Pasqua. "Diversi pellegrini ci hanno chiesto di ripartire. Lo faremo a Pasqua sperando che le condizioni in quei giorni non siano tali da impedire il viaggio", ha aggiunto Chiavarini. "Pellegrini messaggeri di pace in Terra Santa", questa la presentazione dei due itinerari. Previsti anche incontri con le comunità locali. L'Orp aveva sospeso i viaggi in Terra Santa dal 7 ottobre.