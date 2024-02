Papa: pace messa a rischio, prego per chi soffre in Ucraina e Israele

"Invito a pregare per la pace alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi". Sono state queste le parole di Papa Francesco all'Angelus. "Essa non è una responsabilità di pochi, ma dell'intera famiglia umana. Cooperiamo tutti a costruirla con gesti di compassione e di coraggio", ha sottolineato il Pontefice. E ancora: "Invece, quando scopriamo il vero volto del Padre, la nostra fede matura: non restiamo più 'cristiani da sacrestia', o 'da salotto', ma ci sentiamo chiamati a diventare portatori della speranza e della guarigione di Dio. E Dio non è un padrone distaccato che ci parla dall'alto. Al contrario, è un Padre pieno d'amore che si fa vicino, che visita le nostre case, che vuole salvare e liberare, guarire da ogni male del corpo e dello spirito". (PAPA FRANCESCO: SULLA BENEDIZIONE ALLE COPPIE GAY NON TEMO SCISMA NELLA CHIESA)