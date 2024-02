Cile, salgono a 51 le vittime degli incendi che hanno colpito il Paese

"Nello spazio di un minuto, abbiamo perso tutto", ha detto Luis Vial, un pensionato di 69 anni, in piedi davanti alle macerie della sua casa nel quartiere di Villa Independencia, sulle colline di Valparaiso ascolta articolo

In Cile sono saliti a 51 i morti per gli incendi che stanno colpendo il centro del Paese e in particolare la regione di Valparaiso. Lo hanno riferito le autorità cilene che hanno definito la tragedia la più grave dopo il terremoto del 2010 (evento che causò 525 vittime e migliaia di feriti. (LE FOTO DELL'INCENDIO)

Le dichiarazioni "Nello spazio di un minuto, abbiamo perso tutto", ha detto Luis Vial, un pensionato di 69 anni, in piedi davanti alle macerie della sua casa nel quartiere di Villa Independencia, sulle colline di Valparaiso. Già il presidente cileno Gabriel Boric aveva avvertito che il numero delle vittime sarebbe sicuramente aumentato con il passare delle ore. "È un disastro senza precedenti, la regione di Valparaiso non ha mai vissuto una crisi di questa portata", ha dichiarato Macarena Ripamonti, sindaco della famosa località balneare Vina del Mar, particolarmente colpita. I forti venti hanno alimentato le fiamme e una coltre di fumo nero ha ricoperto le strade, dove le esplosioni si sono susseguite. Sono stati emessi ulteriori appelli all'evacuazione, anche se non è stato possibile determinare quanti residenti siano rimasti nelle loro case.

L'esplosione al deposito di gas a Viña del Mar Intanto, continuano ad avanzare in Cile, propiziati da favorevoli condizioni meteorologiche, gli incendi. Tutto quesdto nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco e di oltre 300 membri di corpi speciali anti-incendio. Le evacuazioni di persone, ordinate dalle autorità cilene nell'ambito dell'emergenza derivante dallo stato di catastrofe, si sono moltiplicate in varie località dove per tutta la giornata di ieri è stato in vigore un coprifuoco per permettere ai soccorritori di muoversi con celerità. Fra gli incidenti più gravi delle ultime ore sono stati segnalati lo scoppio di un deposito di gas a Viña del Mar, accompagnato da molteplici esplosioni, e la distruzione della fabbrica di vernici Tricolor, e di impianti chimici vicini, nel settore El Salto della zona industriale di Viña del Mar.