Un vasto incendio scoppiato dopo l'esplosione di un camion carico di gas ha causato la morte di tre persone, e il ferimento di altre 271 a Nairobi, la capitale del Kenya, secondo quanto riportato da Isaac Maiga Mwuara, portavoce del governo, su X. Per l'esplosione è stata arrestata una guardia notturna, che aveva l'incarico di sorvegliare il mezzo, al momento non è noto quali siano le accuse contro di lui. Secondo il sito Kenyans, sono indagati anche due meccanici. I feriti, di cui almeno 7 versano in gravissime condizioni, sono stati ricoverati in cinque ospedali della capitale.