Consiglio europeo su bilancio e fondi a Ucraina, scontro Ue-Ungheria

Ue cerca soluzione

Nelle ultime ore, fonti diplomatiche europee spiegano che è stato ribadito come sia "assoluta priorità" arrivare ad una soluzione per la revisione del bilancio pluriennale, includendo l'assistenza finanziaria all'Ucraina. L'Ungheria, si apprende ancora, ha confermato che sono in corso "intense consultazioni" a Bruxelles come a Budapest per una soluzione che sia accettabile per tutti. I negoziati, in questi giorni, stanno proseguendo tra le cancellerie europee e gli sherpa del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Si punta a piegare Orban sui fondi a Kiev

Il Consiglio europeo è chiamato a sbloccare l'impasse sui finanziamenti di emergenza all'Ucraina. Bruxelles ha immaginato anche di colpire Orban nel portafoglio - bloccando ulteriori fondi a Budapest - nel caso in cui si ostini a porre il veto ai 50 miliardi di aiuti attraverso la revisione del bilancio comunitario. L'ipotesi - rilanciata dal Financial Times - ha scatenato la rabbia degli ungheresi, che hanno apertamente accusato l'Ue di voler brandire l'arma del "ricatto". La strategia è contenuta in un documento stilato dal Segretariato del Consiglio. "In caso di mancato accordo al vertice" gli altri leader "dichiareranno pubblicamente che, alla luce del comportamento non costruttivo del premier ungherese, non si può immaginare il versamento di altri fondi Ue". "I mercati finanziari e le imprese europee e internazionali potrebbero essere meno interessati a investire in Ungheria - nota il documento - e tutto ciò potrebbe rapidamente innescare un ulteriore aumento del costo del finanziamento del deficit pubblico e un calo della valuta". "L'Ungheria non cede al ricatto!", ha tuonato su X il ministro degli Affari europei, János Bóka. "Il documento redatto dai burocrati di Bruxelles non fa che confermare ciò che il governo ungherese sostiene da tempo: l'accesso ai fondi Ue viene utilizzato per ricatti politici". La posizione intransigente di Orban sta d'altra parte suscitando esasperazione in diverse capitali e da giorni girano voci di possibili "misure forti" contro il premier magiaro, accusato lui per primo di usare la logica del "bazar" con gli altri 26. Un alto funzionario europeo ha però gettato acqua sul fuoco, descrivendo il documento come "una nota di background fattuale" del Segretariato "che non riflette lo stato dei negoziati in corso" tra l'Ungheria e l'Ue. Insomma, nessun 'piano Michel' contro Budapest. "L'obiettivo è trovare un accordo a 27 al vertice straordinario", aggiunge la fonte.