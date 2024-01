Unrwa, anche Italia sospende fondi. Guterres: "Garantire continuità"

Il segretario generale dell'Onu chiede di non compromettere del tutto l'attività dell'agenzia sul territorio della Striscia, indispensabile per "la sopravvivenza quotidiana" di 2 milioni di civili. Parole non gradite all'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan: "Dimostra ancora una volta che la vita e la sicurezza dei cittadini israeliani non sono davvero importanti per lui”

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres lancia un appello per “garantire la continuità” dell’Unrwa, l’ Agenzia per i rifugiati palestinesi , dopo che nove Paesi – tra cui Italia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Finlandia, Canada, Australia e Olanda – hanno sospeso i loro finanziamenti per le accuse rivolte ad alcuni membri dell’organizzazione di essere coinvolti nel raid di Hamas dello scorso 7 ottobre 2023. "Pur comprendendo le loro preoccupazioni, e anch'io sono rimasto inorridito da queste accuse - si legge in una nota di Guterres - faccio appello con forza ai governi che hanno sospeso i loro finanziamenti almeno a garantire la continuità delle operazioni dell'Unrwa". Parole non gradite all'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, che ha attaccato Guterres: “Dimostra ancora una volta che la vita e la sicurezza dei cittadini israeliani non sono davvero importanti per lui” (GUERRA A GAZA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

L’appello di Guterres: “Unrwa garantisce sopravvivenza quotidiana di 2 mln di civili”

Guterres spiega che le attività dell’agenzia sono "essenziali” per la “sopravvivenza quotidiana” di almeno “due milioni” di civili palestinesi. Pur precisando come “le presunte azioni spregevoli” dei dipendenti che sarebbero coinvolti nell’attacco terroristico del 7 ottobre debbano “avere delle conseguenze”, il segretari generale dell'Onu ha voluto evidenziare che “le decine di migliaia di uomini e donne che lavorano per l'Unrwa, molti dei quali in situazioni tra le più pericolose per gli operatori umanitari, non dovrebbero essere penalizzati” e che “i bisogni urgenti delle popolazioni disperate di cui si prendono cura devono essere soddisfatti".

Gilad: "Prove di coinvolgimento Unrwa in terrorismo ignorate per anni"

L’ambasciatore israeliano Gilad, come scrive il quotidiano Yedioth Ahronoth, critica Guterres per aver ignorato per anni “le prove che gli sono state presentate personalmente per il sostegno e il coinvolgimento dell'Unrwa nell'incitamento e nel terrorismo”. Non solo: “Prima di condurre un'indagine completa per individuare tutti i terroristi e gli assassini di Hamas nell'organizzazione, si sta concentrando sulla raccolta di fondi a favore di un'organizzazione omicida e terroristica".