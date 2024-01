Israele, Tajani incontrerà Netanyahu oggi a Gerusalemme

Il ministro degli Esteri, in visita nel Paese, ha già incontrato questa mattina il presidente israeliano Isaac Herzog ascolta articolo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita in Israele, incontrerà il premier Benjamin Netanyahu oggi a Gerusalemme. Lo si è appreso da fonti Ufficiali. Tajani ha già incontrato, questa mattina, il presidente israeliano Isaac Herzog. L'incontro, secondo quanto si è appreso, è durato 35 minuti e si è discusso della guerra a Gaza e della conseguente situazione internazionale (LA DIRETTA). Tajani incontrerà anche il ministro degli Esteri, Israel Katz, e il ministro del Gabinetto di guerra, Benny Gantz.

"Sostegno a Israele ma serve Soluzione a due Stati" "Sosteniamo con forza le azioni del governo israeliano contro le organizzazioni terroristiche e parallelamente vogliamo affrontare con i nostri amici israeliani la preparazione per un ritorno al confronto politico e diplomatico", ha detto Tajani incontrando Herzog. "Dopo le operazioni militari a Gaza - ha aggiunto - bisognerà individuare immediatamente un percorso politico per evitare che gli attuali scontri" si ripetano e si allarghino nella regione. Bisogna avviare "un percorso politico che inevitabilmente dovrà portare" alla formula della Soluzione a due Stati. Nel corso dell'incontro Tajani ha espresso "ancora una volta la sua indignazione per l'attacco di Hamas del 7 ottobre alla popolazione civile israeliana attorno a Gaza" e ha confermato la richiesta del governo italiano a quello israeliano "di tutelare in ogni modo le vite dei civili palestinesi durante le operazioni militari". Tra gli argomenti affrontati con il capo dello Stato israeliano, il ministro Tajani ha evocato "la necessità della tutela dei cristiani, sia dei pochi rimasti a Gaza sia dei cittadini arabi cristiani presenti in Cisgiordania". "Nel Sud Libano è importante mantenere una distanza di sicurezza fra l'esercito di Israele e le formazioni militari di Hezbollah", ha sottolineato annunciando che di questi temi e delle "richieste ricevute dal governo Libanese" nella sua visita ieri nel Paese, ne parlerà con la dirigenza israeliana oggi a Gerusalemme. "Il negoziato - ha aggiunto - deve procedere nonostante questa fase di guerra a Gaza, vogliamo dare un messaggio a tutte le parti coinvolte in questo scenario: non c'è alternativa ad un percorso di pace, da avviare immediatamente". approfondimento Crosetto, 30 bimbi di Gaza in Italia per cure: ponte aereo con Egitto

Gli obiettivi della missione Evitare l'allargamento del conflitto, favorire la de-escalation, ribadire con forza la soluzione a due Stati come l'unica percorribile, e tra Israele e Libano, promuovere l'allargamento della Linea Blu, per allontanare più a nord i miliziani di Hezbollah e diminuire le tensioni. Sono gli obiettivi del dialogo intrapreso nella regione. "Sosteniamo con grande impegno la proposta" degli Stati Uniti "di allargare la distanza tra Hezbollah e Israele" estendendo la Linea Blu di circa 7-8 chilometri, ha detto ieri Tajani parlando da Beirut, prima tappa del tour nella regione. "Uno degli obiettivi della mia missione è favorire la de-escalation, lo dobbiamo fare parlando con Israele, con i palestinesi e con le autorità libanesi. Stiamo cercando di raggiungere un accordo terrestre come è stato per l'accordo" tra Libano e Israele sui confini marittimi, ha spiegato. Mentre per Gaza, ha ribadito il titolare della Farnesina, l'Italia è "disponibile eventualmente, se dovesse esserci dopo il conflitto una presenza Onu nella Striscia, a inviare con comando arabo - il più giusto - donne e uomini che indossano l'uniforme del nostro Paese". approfondimento Mar Rosso, Tajani: "Possibile missione Ue con Francia e Germania"

Le tappe Il viaggio di Tajani proseguirà con le tappe a Tel Aviv e Ramallah. "L'obiettivo è quello di concludere la guerra a Gaza per poi dar vita a una realtà che sia stabile: due popoli due Stati", ha spiegato il capo della Farnesina che sarà inoltre ospite d'onore alla cerimonia annuale presso lo Yad Vashem, il memoriale della Shoah, in occasione del Giorno della Memoria. Per testimoniare "l'impegno dell'Italia contro ogni rigurgito razzista e antisemita nel mondo". approfondimento Israele Palestina, il piano dell'Ue per una soluzione a due stati