Rissa in volo, aereo Ryanair costretto ad atterraggio emergenza

Rissa ad alta quota oggi su un volo Ryanair. Un aereo della compagnia irlandese partito dalla Gran Bretagna e diretto alle Canarie è stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa di una violenta lite tra alcuni passeggeri. Il volo di linea, come riferisce il tabloid britannico The Sun , è decollato dall’aeroporto di Londra Luton alle 8 e doveva raggiungere Lanzarote alle 12.15 ora locale. Dopo meno di tre ore dalla partenza, però, il comandante ha fatto richiesta per un atterraggio di emergenza a Faro, nella regione portoghese Algarve, dove ha toccato terra alle 10.50 circa.

Sette passeggeri coinvolti

Sono ancora poco chiare le dinamiche della rissa. Le autorità del Portogallo non hanno ancora rilasciato alcun commento ufficiale ma da alcuni fonti attendibili risulta che i passeggeri a bordo del volo fossero quasi tutti britannici e che fossero sette i protagonisti della lite. Non è però la prima volta che Ryanair si trova costretta a dirottare sull’aeroporto portoghese: nel corso dell’ultimo mese, infatti, sono stati 4 gli atterraggi non previsti avvenuti nello scalo di Faro, per lo più per motivi tecnici.