Ecuador, dopo la rivolta nelle carceri liberati gli ultimi 150 ostaggi

Sedate tutte le rivolte carcerarie. In Ecuador le autoroità sono riuscite in un'impresa, per poi liberare gli oltre 150 ostaggi che erano ancora nelle mani dei rivoltosi, tranne una guardia carceraria probabilmente morta in una sparatoria. Lo ha annunciato il presidente, Daniel Noboa. Le rivolte erano diventate il fulcro della crisi iniziata martedì con una serie di attacchi e azioni intimidatorie, tra cui anche l'assalto a un canale televisivo da parte di un gruppo armato, una crisi che ha portato il governo a dichiarare "guerra" contro tali bande criminali, ora classificate come gruppi terroristici.