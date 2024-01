Nuovi problemi di salute per papa Francesco: "Ho un po' di bronchite"

Ancora qualche problema di salute per Papa Francesco , come comunicato dallo stesso questa mattina ad un gruppo di comunicatori francesi: "Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po' di bronchite". Il Pontefice, seppure con la voce affannata, aveva comunque pronunciato i discorsi previsti nelle due precedenti udienze.

"Vi affido i miei sogni"

Papa Francesco prima del colloquio con i comunicatori francesi aveva già tenuto un discorso alla Toniolo Young Professional Association, sottolineando come: "Le guerre sono il frutto di rapporti di forza prolungati, senza un preciso inizio e senza una fine certa. Ma dove sono le imprese audaci, le visione ardite? E da chi possono venire, se non da cuori giovani e impavidi, che accolgono il bene dentro di sé e impugnano il Vangelo così com'è, per scrivere pagine nuove di fraternità e di speranza? Questo è il vostro mestiere, la vostra vocazione", ha detto il Papa ai giovani. "Quanti altri aspetti, come l'economia, la lotta alla fame, alla produzione e al commercio delle armi, questo è brutto - ha evidenziato ancora Bergoglio-, la questione climatica, la comunicazione, il mondo del lavoro, e tanti altri, hanno bisogno di rinnovamento e di creatività? Vi affido questi sogni di vecchio, che sono. Qui si dice anziano - ha detto commentando il testo scritto che aveva davanti - ma dico vecchio perché si capisce meglio".