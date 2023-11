Papa Francesco non ha la polmonite, da tac emersa infiammazione

Adesso le condizioni del Pontefice "sono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento", ha detto il portavoce vaticano, Matteo Bruni

Nessuna polmonite per Papa Francesco. "Confermo che la tac ha escluso una polmonite, ma mostrava una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie. Per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa", ha fatto sapere il portavoce vaticano, Matteo Bruni, in merito alle condizioni di salute del Pontefice. (IL PAPA A VERONA IL 18 MAGGIO 2024)