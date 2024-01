Tajani: Sostegno a Ucraina. Metsola: Con Meloni stessi valori pro-Ue

Si è aperto un anno importante per l’Unione europea: tra il 6 e il 9 giugno si voterà per il Parlamento Ue. A questa tornata elettorale - a cui sono chiamati circa 400 milioni di cittadini - è dedicata la puntata speciale che ha inaugurato il nuovo ciclo di “Generazione Europa”, approfondimento di Sky TG24 che racconta il dibattito politico in Ue, in diretta dalla residenza dell'ambasciatore italiano Federica Favi a Bruxelles. Ospiti la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, il commissario all’Economia Paolo Gentiloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Molti i temi sul tavolo, dalle guerre in corso alle sfide dell'economia. "I cittadini europei andranno a votare non solo per scegliere i 700 deputati che li rappresenteranno ma anche perché, dopo questi quattro anni e mezzo difficili, con pandemie a guerre, ora grandi temi come la transizione economica, migrazione, digitale saranno decisi da queste elezioni", sottolinea Metsola. Per questo ricorda l'importanza delle elezioni: “Andiamo a votare, non lasciamo la decisione nelle mani di qualcuno che potrebbe non avere in mente la difesa della democrazia”.

Continua intanto la guerra in Ucraina. Il fronte pro-Kiev può rompersi con la campagna per le Europee? "Mi auguro che ciò non accada, senza il sostegno occidentale l'Ucraina è destinata a soccombere alla Russia e ciò significa perdere la via della pace. Continuiamo a sostenere Kiev puntando all'obiettivo della pace”, dice Tajani. Poi aggiunge: "Ho appena parlato con Josep Borrell e ho detto che l'Italia farà di tutto per essere, come presidenza del G7, portatrice di pace". Al conflitto in Europa si aggiunge poi “l’impegno incessante” per trovare la pace anche nello scontro sulla Striscia di Gaza. Sul punto precisa: “Dobbiamo dare una prospettiva ai palestinesi senza Hamas. E dobbiamo avere uno Stato di Israele che riconosce un libero Stato palestinese, che a sua volta riconosca Israele”.

Per l'Italia si è aperto il rebus di chi si candiderà alle elezioni per i vari schieramenti politici. Si fa il nome anche di Tajani: "Io candidato? Ne parlerò con gli alleati e in ogni caso si deciderà dopo il congresso di Forza Italia. La campagna elettorale mi vedrà protagonista senza'altro, come candidato lo vedremo".

Gentiloni: "Pnrr antidoto a crescita bassa"

Molti i dossier economici che toccano sia l’Ue nel suo insieme che i singoli Stati membri. "Abbiamo un rischio davanti, quello di una crescita bassa. E questo rischio di crescita bassa è particolarmente forte in Europa. Abbiamo un antidoto, visto che non possiamo fare altro debito per i prossimi 20 anni, ed è questa straordinaria decisione del Next Generation Ue”, dice Gentiloni. "Quello che non mi convince – aggiunge - è la tendenza che a volte abbiamo noi italiani di considerare il Pnrr come un adempimento burocratico. Pnrr vuol dire anche investimenti e riforme, attese da anni. Vediamolo come una opportunità".

"Su mancata ratifica Mes gli altri Paesi Ue non saranno contenti"

Non si spegne intanto il dibattito sulla mancata ratifica italiana alla modifica del Mes. "Dentro a un club di Paesi di cui facciamo parte - ricorda Gentiloni - si era deciso di riformarlo, e gli altri 19 non saranno contenti del fatto che l'Italia non lo abbia ratificato". Da qui, un appello: "Ora dobbiamo trovare il modo per una soluzione".

"Nuovo Patto di stabilità? Un buon compromesso"

C'è poi il nuovo Patto di stabilità: "Non è il patto dei miei sogni, senza dubbio. Ma è un compromesso accettabile e bene ha fatto l'Italia a firmarlo, è un passo avanti", dice Gentiloni.