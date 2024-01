L'Euro compie 25 anni, la storia della moneta unica europea

La valuta è nata il primo gennaio 1999. All’inizio era virtuale, utilizzata solo per scopi contabili e pagamenti elettronici. Monete e banconote arrivarono tre anni più tardi, il primo gennaio del 2002. È usata attualmente da 20 dei 27 Stati dell’Ue. Tra momenti complicati e novità per il futuro (come l’euro digitale), ecco le tappe principali