Usa, Trump replica a Biden: "Io minaccio democrazia? Lui semina paura"

"L'operato di Biden è una serie ininterrotta di debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento". Non si è fatto attendere il commento di Donald Trump alle parole del presidente americano che lo ha accusato di preparare un nuovo assalto alla democrazia . "Il corrotto Joe ha organizzando in Pennsylvania un evento elettorale patetico, che semina paura", ha aggiunto il Tycoon in risposta al comizio che Biden ha tenuto il 5 gennaio, nella storica Valley Forge vicino a Philadelphia, sede del quartier generale dell'esercito di George Washington nella rivoluzione americana.

Le accuse di Biden e la replica di Trump

Biden, nel suo comizio, è tornato ad attaccare Trump per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021: "Le sue bugie hanno portato una folla a Washington. Aveva promesso che sarebbe stato selvaggio e lo è stato. Ha detto alla folla di combattere come dei dannati e si è scatenato l'inferno". Poi, sempre scagliandosi contro il suo avversario e favorito alle prossime presidenziali Usa, Biden ha spiegato che Trump è "pronto a sacrificare la nostra democrazia per tornare al potere". Parole che non sono piaciute all’ex presidente che ha suggerito che il discorso a tema democratico di Biden, volto a definire la posta in gioco delle elezioni del 2024, avrebbe voluto distogliere "l’attenzione da questioni come l’economia e i confini". Biden, ha aggiunto Trump, "non può parlare di una singola questione che interessi agli americani che lavorano duramente, perché vi ha deluso e vi ha traditi".