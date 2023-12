Usa Weekly News, Trump rimosso dalla scheda elettorale del Maine

16/20 ©Ansa

“Secondo i dati pubblici – scrive il quotidiano - la campagna di DeSantis sta spendendo più in voli privati piuttosto che in spot pubblicitari. In una corsa in cui Trump domina, è DeSantis quello che ha pagato l’effetto negativo sulla campagna”. Never Back Down, gruppo che raccoglie fondi per la campagna del governatore, da settembre ha chiesto donazioni a più di due milioni di abitazioni, ma oltre 700 mila di queste erano fuori dagli stati chiave di Iowa, New Hampshire e South Carolina, dove gli elettori saranno chiamati per primi a nominare il loro candidato