Biden: "Trump pronto a sacrificare democrazia per tornare al potere"

Joe Biden torna ad attaccare Donald Trump per il suo ruolo nell’ assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 , alla vigilia del suo terzo anniversario: “Le sue bugie hanno portato una folla a Washington. Aveva promesso che sarebbe stato selvaggio e lo è stato. Ha detto alla folla di combattere come dei dannati e si è scatenato l'inferno". L’attuale inquilino della Casa Bianca, nel suo primo comizio del 2024 - nella storica Valley Forge vicino a Philadelphia, sede del quartier generale dell'esercito di George Washington nella rivoluzione americana – accusa poi il suo avversario, favorito alle prossime presidenziali, di essere “pronto a sacrificare la nostra democrazia per tornare al potere”. E si assume il "sacro impegno" di difendere la "preservazione della democrazia americana". Anche perché, dice, in ballo c’è “la democrazia, la vostra libertà” e “l'alternativa alla democrazia è la dittatura".

"Trump usa la retorica nazista"

Accusando Trump di usare "la retorica della Germania nazista", Biden ha definito le azioni del tycoon “tra le peggiori inadempienze al dovere di un presidente nella storia Usa". E ancora: “Trump non farà quello che deve fare un presidente americano. Si rifiuta di denunciare la violenza politica. La violenza politica non è mai e poi mai accettabile negli Stati Uniti, non ha posto in una democrazia, non puoi essere filo-insurrezionalista e filo-americano". Per Biden, "Trump e i suoi sostenitori Maga non solo abbracciano la violenza politica, ma ne ridono".