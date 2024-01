Usa 2024, Trump alla Corte Suprema contro bando da primarie Colorado

Gli avvocati dell'ex presidente, riferisce il "Washington Post", in un documento depositato nelle scorse ore hanno esortato i giudici a revocare rapidamente la sentenza della Corte Suprema del Colorado e a "restituire agli elettori il diritto di votare per il candidato di loro scelta". Ieri l'ex presidente aveva impugnato una analoga decisione in Maine, presa dal segretario di Stato del Pine Tree State

Donald Trump ha fatto ricorso alla Corte Suprema dopo che quella statale del Colorado lo ha escluso dalle primarie repubblicane locali. La decisione era stata presa in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione su cui hanno giurato. Ieri l'ex presidente aveva impugnato una analoga decisione in Maine, presa dal segretario di stato del Pine Tree State.

Il documento degli avvocati di Trump

Gli avvocati dell'ex presidente, riferisce il "Washington Post", in un documento depositato nelle scorse ore hanno esortato i giudici a revocare rapidamente la sentenza della Corte Suprema del Colorado e a "restituire agli elettori il diritto di votare per il candidato di loro scelta". I giudici, hanno detto, non dovrebbero essere autorizzati a impedire agli elettori di votare per il principale candidato repubblicano alla presidenza.