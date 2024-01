Usa 2024, Trump presenta ricorso contro squalifica da primarie Maine

L'ex presidente è stato squalificato in base al 14mo emendamento della Costituzione che, nella Section 3, vieta ai funzionari pubblici che hanno giurato di sostenere la Costituzione di ricoprire futuri incarichi se coinvolti in una "insurrezione" o "rivolta" contro la Costituzione stessa. Per il Maine il ricorso è stato presentato a un tribunale statale. Trump è atteso invece rivolgersi alla Corte Suprema per l'analoga decisione già presa dal Colorado