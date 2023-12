Usa 2024, Trump presenterà appello contro il Colorado e il Maine

L'esclusione

Il testo, approvato al 1868, esclude dalle cariche pubbliche chiunque, dopo aver giurato sulla Costituzione, abbia partecipato a un'insurrezione o abbia aiutato o sostenuto gli insorti. L'insurrezione, in questa circostanza, sarebbe rappresentata dall'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Ma ci sono precedenti? Un Commissario della contea di Otero, in New Mexico, è stato condannato in base al Quattordicesimo Emendamento per aver partecipato all'assalto al Campidoglio. Nulla di fatto, invece, per i deputati repubblicani Marjorie Taylor Greene e Madison Cawthorn: in questi due casi il collegamento con l'assalto a Washington D.C. non è stato considerato sufficientemente diretto. Cause simili a quelle del Colorado sono state rigettate in Minnesota e in Michigan.