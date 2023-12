Usa Weekly News, Trump escluso dalle Primarie in Colorado: e ora?

15/18 ©Ansa

Cosa significa? - La decisione della Corte Suprema di non esaminare in via rapida il nodo dell’immunità di Trump rappresenta una vittoria per l’ex presidente, che aveva chiesto ai saggi di non accelerare l’esame. Senza spiegazione e senza dissensi pubblici, la Corte Suprema ha indicato che lascerà alle corti di appello guardare la questione per prime. Il mancato intervento in tempi rapidi rischia di far slittare i processi a carico di Trump con conseguenze anche sulla campagna elettorale