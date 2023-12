Germania, pianificavano attentato in cattedrale Colonia: tre arresti

Da settimane l’allerta terrorismo è alta in Germania e Austria. La polizia tedesca ha arrestato tre persone che avrebbero pianificato un attacco con un’auto per la notte di Capodanno. I sospettati fanno parte di "gruppi di islamisti", ha detto il ministro degli Interni del Land Herbert Reul. Un arresto per le stesse motivazioni era stato effettuato poco prima di Natale ascolta articolo

La polizia tedesca ha annunciato di aver arrestato tre persone che avrebbero pianificato un attentato contro la cattedrale di Colonia la notte di Capodanno. Il "presunto mezzo di attacco" era un'auto, ha detto la polizia locale, aggiungendo che le misure di sicurezza sono state rafforzate intorno alla chiesa. I sospettati fanno parte di "gruppi di islamisti", ha detto il ministro degli Interni del Land Herbert Reul in una conferenza stampa. Si ritiene che i tre arrestati siano legati ad un tagiko fermato la vigilia di Natale. Secondo il quotidiano Bild, i quattro sarebbero tutti tagiki che avrebbero voluto compiere attentati per conto dello Stato islamico-Khorasan (IS-K), una diramazione dell'Isis in Afghanistan. Gli agenti hanno inviato cani antidroga per perquisire il parcheggio sotterraneo della cattedrale alla ricerca di esplosivi, ma non hanno ancora scoperto nulla di sospetto. Tuttavia le misure di protezione sono state notevolmente rafforzate: da questo pomeriggio circa 1.000 agenti di polizia sono stati schierati per "proteggere la cattedrale e la popolazione nel centro di Colonia".

Colonia sotto osservazione Il 23 dicembre proprio la cattedrale di Colonia era stata perquisita in seguito a informazioni che indicavano come la Germania potesse essere nel mirino di possibili attacchi terroristici di matrice islamica tra Natale e Capodanno. La polizia è intervenuta con i cani anti-esplosivo per assicurarsi che nella chiesa ci fossero oggetti pericolosi. Il capo della polizia di Colonia, Michael Esser, responsabile dell'operazione, aveva spiegato che "la soffiata si riferiva alla notte di Capodanno”. vedi anche Germania, allarme terrorismo per le Feste. Controlli a Colonia

Minaccia attentati in Europa Ma non ci sarebbe solo la Germania nel mirino di possibili attentatori. Secondo la Bild, le autorità di sicurezza di Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto informazioni secondo cui una cellula terroristica islamica potrebbe pianificare diversi attentati in Europa la notte di Capodanno. Tra gli obiettivi potrebbero esserci le funzioni a Colonia, Vienna e Madrid. Nei giorni scorsi, in Austria, la polizia ha incrementato la sorveglianza di chiese e mercatini natalizi e tre persone sono state arrestate a Vienna, sospettate di essere coinvolte in una rete islamista. La situazione di tensione in Medio Oriente, innescata dall'attacco del 7 ottobre dalla Striscia, si è riversata anche sull’Europa. In Germania, nelle scorse settimane, sono stati arrestati alcuni presunti uomini di Hamas che si pensava stessero preparando attacchi. vedi anche Austria, sospettati di terrorismo islamico: tre arresti