Austria, sospettati di terrorismo islamico: tre arresti

Le autorità austriache hanno reso noto l'arresto di tre persone, sospettate di essere coinvolte in una rete terroristica di matrice islamica. Rafforzata la sicurezza interno alle chiese e ai mercatini di Natale in tutto il paese, in vista di un possibile aumento del rischio di azioni. Nella giornata di ieri la polizia austriaca aveva dichiarato in un comunicato stampa che: "Agenti terroristici in Europa stanno invocando attacchi a eventi cristiani, soprattutto intorno al 24 dicembre".

Allerta in Europa

Come riportato dalla Bild i servizi di sicurezza di Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto indicazioni sul fatto che un gruppo islamista vorrebbe compiere diversi attentati in Europa, gli obiettivi di questi attacchi potrebbero essere le messe di Natale a Colonia, Vienna e Madrid. Il giornale afferma inoltre che una persona è stata arrestata in Germania. A questo proposito il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha affermato che la reazione ad un possibile attacco di matrice islamista al Duomo di Colonia dimostra quanto seriamente le autorità vigilino sul rischio attentati. "Tutti noi amiamo le nostre tradizioni natalizie e non ci faremo intimidire né limitare nel nostro modo di vivere - ha detto al gruppo mediatico Funke - Ma è altrettanto vero che prendiamo molto sul serio la minaccia del terrorismo islamico e siamo estremamente vigili". Faeser ha affermato che i governi federali e statale stanno utilizzando tutte le risorse della polizia e dell'intelligence per individuare possibili pericoli già nella fase iniziale e dare seguito a ogni soffiata.

Sabato la polizia tedesca ha rafforzato le misure di sicurezza nel Duomo di Colonia a causa delle indicazioni di un possibile attacco da parte di un gruppo islamista. Sabato sera gli agenti di polizia hanno perquisito l'edificio ma, secondo le informazioni ottenute dalla Dpa da fonti di sicurezza, i cani antiesplosivi non hanno trovato nulla. La polizia ha anche annunciato che controllerà tutti i visitatori la vigilia di Natale.