Madrid, la governatrice: 1.800 euro per figlio in caso parti plurimi

Gli aiuti si aggiungono al bonus di 500 euro mensili per neonato che possono ricevere le partorienti minori di 30 anni dalla 21° settimana di gestazione fino ai due anni di età del bambino, per un totale di 14.500 euro per figlio

Isabel Diaz Ayuso, presidente della regione di Madrid, ieri ha annunciato nuovi aiuti di 1800 euro per figlio per le coppie con parti plurimi o che adottano più bambini, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio prossimo. Il contributo raddoppierà a 3.600 in caso di parti gemellari, a 5.400 euro in quelli trigemellari. Si tratta di una delle 80 iniziative della Strategia di Protezione della maternità e della paternità varate dall'esecutivo a maggioranza assoluta del Partito popolare. (ELEZIONI IN SPAGNA: L'ACCORDO)