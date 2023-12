Calcio, il video di Natale dell'Atletico che ha commosso la Spagna

I madrileni hanno voluto fare gli auguri di Natale su X con una breve clip in cui un tassista tifoso dei Colchoneros aiuta un anziano tifoso del Real Madrid che vede smarrito per strada e si offre di accompagnarlo

Un video che celebra la fratellanza al di sopra del tifo e che ha emozionato la Spagna: l'Atletico Madrid ha voluto fare gli auguri di Natale su X con una breve clip in cui un tassista tifoso dei Colchoneros aiuta un anziano tifoso del Real Madrid che vede smarrito per strada e si offre di accompagnarlo. L'uomo è frastornato e fatica a parlare ma si scuote quando si tocca l'argomento calcio, anche se lui è fermo con i ricordi al Real di Alfredo Di Stefano. Il tassista, dapprima sorpreso, asseconda l'anziano e ci parla fino a destinazione. E, quando torna in auto, rimette sullo specchietto il gagliardetto dell'Atletico che aveva rimosso. "Più in alto dell'Atletico, ci sono i valori dell'Atletico", commenta una voce fuori campo.