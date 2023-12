Sparatoria all’Università di Praga, sabato giornata di lutto nazionale

Sarà giornata di lutto nazionale in Repubblica ceca domani, sabato 23 dicembre, dopo la sparatoria avvenuta ieri all’Università Carlo di Praga dove il 24enne David Kozak è salito sul tetto della facoltà di Filosofia e ha aperto il fuoco uccidendo 14 persone e ferendone 25. Anche il ragazzo è morto, non è ancora chiaro se ucciso dalla polizia o in seguito a un suicidio. Prima della strage era stato trovato il corpo senza vita del padre nella sua casa a una trentina di chilometri da Praga e il giovane è sospettato di aver ucciso anche un uomo e la sua bambina di due anni trovati morti nella foresta di Klanovicky il 15 dicembre.

"Si è trattato di un attacco violento premeditato", ha detto il capo della polizia Martin Vondrasek mentre già sui media si diffondevano le frasi di una sorta di diario scritto da Kozak nei giorni scorsi su Telegram, messaggi di cui la polizia sta verificando l’autenticità. "Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi - scriveva il ragazzo sui social - Ho sempre voluto uccidere, pensavo che sarei diventato un maniaco in futuro" ma "ho realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer". Poi diceva di ispirarsi ad Alina Afanaskina - una ragazzina russa di 14 anni che a inizio dicembre ha sparato a un compagno di classe, ferito altre cinque persone e poi si è sparata - e alla sparatoria in una scuola a Kazan, in Tatarstan, nel maggio 2021 quando furono uccise nove persone, tra cui sette studenti, e ferite più di 20. Già il 17 dicembre Kozak postava: "Odio il mondo e voglio lasciare quanto più dolore possibile".

La strage

Ieri in mattinata dopo il ritrovamento del corpo del padre di Kozak la polizia, in allarme, ha evacuato un edificio dell'università dove alle 14.00 quello che era ancora un sospettato sarebbe dovuto andare per una lezione. Ma il ragazzo, che aveva stipato molte armi dentro l'ateneo, si è diretto in un altro edificio dove ha aperto il fuoco. Alle 15.20, ha spiegato il capo della polizia, è stato ritrovato il corpo dell'assassino sul cornicione dell'edificio. "Ci siamo chiusi in biblioteca e ci siamo nascosti sotto il tavolo. Siamo rimasti tutti zitti e abbiamo scritto alle nostre famiglie, alla polizia", ha raccontato sui social uno dei testimoni, spiegando che via mail la direzione della Facoltà di filosofia indicava agli studenti come muoversi e dove barricarsi.