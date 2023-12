Sparatoria a Praga, ecco chi è il killer 24enne David Kozak

Strage annunciata

Su un canale Telegram creato pochi giorni prima della sparatoria di stasera, l'aggressore dell'Università di Praga avrebbe spiegato che era stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti. Lo riferiscono media locali. Il 24enne, identificato come David Kozak, studente della stessa facoltà attaccata, avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa ispirandosi ad Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre 2023. "Non ha ucciso abbastanza persone, cercherò di risolvere la cosa", avrebbe scritto Kozak. Il padre del presunto killer era stato trovato morto questa mattina.

"Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi". E' quanto si legge in un messaggio sul diario creato su Telegram da David Kozak, in cui affermava di "aver voluto sempre uccidere" e di aver "realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer".