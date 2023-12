Incidente stradale in Kenya, muore turista italiana 79enne

La donna era nata e risiedeva a Milano. Il sinistro è avvenuto tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi, dove la stessa si stava recando per passare una vacanza con il marito

L'incidente

La donna era appena arrivata in Kenya con il marito e, dall'aeroporto di Mombasa, si stava recando a Malindi in vacanza. Secondo notizie raccolte dall'ANSA, l'auto sulla quale viaggiavano, guidata da un cittadino keniano, avrebbe tamponato un camion causando il sinistro. Il marito della vittima ha riportato solo contusioni. L'ambasciata d'Italia in Kenya sta seguendo il caso.